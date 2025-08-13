x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Tenemos que demandar que se haga justicia”: gobernador de Antioquia habló tras exequias del senador Miguel Uribe

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participó de las honras fúnebres que se rindieron al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participó de las honras fúnebres que se rindieron al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. FOTOS: Colprensa y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo este miércoles un llamado para que se haga justicia por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Luego de asistir a la eucaristía que se realizó en la Catedral Primada de Bogotá, en la que el arzobispo Luis José Rueda Aparicio encabezó una ceremonia que se extendió hasta la 1:45 p.m., el mandatario departamental se refirió al magnicidio del precandidato presidencial.

En las inmediaciones de la plaza de Bolívar, previo al traslado del féretro del senador hacia el Cementerio Central, Rendón realizó un breve pronunciamiento, en el que expresó su consternación por lo ocurrido e hizo un llamado a las instituciones para esclarecer el crimen.

La justicia es lo único que podrá ponerle fin al odio que por tanto tiempo ha fungido de desestabilizador de la democracia colombiana”´, expresó Rendón.

“La ciudadanía pide justicia, no solo para mitigar u ojalá eliminar ese odio que ha hecho tanto daño a nuestro país, sino también para que se impartan medidas ejemplarizantes y disuasivas y que eso nunca más se vuelva a presentar”, agregó el gobernador.

Además de ese llamado a la justicia, Rendón también expresó su consternación por la situación de seguridad en el país, instando a que al recrudecimiento de la violencia que se vive en múltiples regiones se le ponga freno.

“Les hemos fallado a niños como Alejandro (hijo del senador Miguel Uribe) y a muchos de nuestros hijos en entregarles un mejor país y sobre todo en procurarles un país fuera de la violencia. Por eso las palabras del papá de Miguel, don Miguel Uriel Londoño, también fueron una consigna, un llamado a recuperar la seguridad, a imponerla con justicia, con oportunidades sociales, como el único camino de consolidar la paz”, añadió.

