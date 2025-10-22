Bello celebrará el séptimo Panamericano Open de hapkido en el Tulio Ospina

El evento organizado por el maestro Juan Carlos Mosquera y el club CIAM (Centro Integrado de Artes Marciales) reunirá a más de 200 competidores de varios países en un escenario de alto nivel.
Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, el coliseo Tulio Ospina de Bello acogerá a atletas nacionales e internacionales de múltiples categorías. Este certamen no es solo una competencia, sino un impulso al deporte y a la región como epicentro internacional de las artes marciales. Le contamos un poco más de esta disciplina y cómo será la programación de la cita panamericana.