¿De renunciar al Senado a ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Los caminos que se abren para María José Pizarro

La senadora María José Pizarro puso fin a la controversia alrededor de quién será la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado. Al renunciar a su aspiración para no desatar una puja interna, Pizarro dejó el camino despejado para que la ex precandidata presidencial Carolina Corcho –quien sumó 678.962 votos en la consulta interna del pasado domingo–, sea quien lidere la lista petrista al Congreso. Sin embargo, detrás habría una calculada movida en el ajedrez del poder.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4