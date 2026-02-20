Estrenarán serie basada en el libro La casa de los espíritus de Isabel Allende, ¿qué se sabe?

Ocho episodios tendrá la serie La casa de los espíritus, que este año se estrenará por Prime Video, según un anuncio que esta misma semana hizo en Chile la escritora Isabel Allende, autora de la novela que se lanzó en 1982.
La misma Allende presentó nuevas imágenes y participó en un panel junto a los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, donde conversaron sobre la historia y cómo se está adaptando el libro a la pantalla.
“Con más de 70 millones de copias vendidas, La Casa de los Espíritus es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y tuvo una adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas. Esta esperada serie chilena se lanza al escenario global con su estreno exclusivo en Prime Video en más de 240 países y territorios del mundo”, contaron desde la plataforma.