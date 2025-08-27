Alerta por ocupación en servicios de urgencias en el Valle de Aburrá: llegó al 102%

La declaración de emergencia hospitalaria en Urgencias en el Hospital San Vicente Fundación el pasado lunes, 25 de agosto, es solo la muestra de la crítica situación por la que pasa actualmente la red hospitalaria no solo de Medellín, sino del Valle de Aburrá, que llegó a una ocupación en estos servicios del 102 %.

Así lo expuso Diego Alejandro Villa, subsecretario de Protección Social (e) de Antioquia, quien aseguró en Noticias Telemedellín que además, la ocupación a nivel departamental está en un 98 %; sin embargo, sostiene que estas cifras, a las que se les hace seguimiento a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), varían rápidamente.

Sin embargo, la situación actual es preocupante, pues en los 35 centros hospitalarios que reportan su nivel de ocupación al CRUE, todos presentan una sobreocupación: las 1.024 camas disponibles están todas ocupadas, por lo que habilitaron 43 camas más, para llegar a 1.067.