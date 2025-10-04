El antioqueño Levin Moreno le dio el sexto oro a Colombia en el Mundial de Para Atletismo en India

El antioqueño Levin Moreno Denis ganó la medalla de oro en la prueba de la impulsión de bala, clase deportiva F38, en el Mundial de Para Atletismo que se disputa en India, sexto metal dorado para la delegación nacional.

Pero la celebración sería doble por que su compañero de equipo, José Gregorio Lemos, también en la impulsión de bala, clase deportiva F38 se quedó con la medalla de plata.

Levin logró un registro de 20.38 metros, mientras que Lemos marcó 19.70. El bronce fue para Michael Jenkins de Gran Bretaña con 18.84. Los colombianos tuvieron rivales de Australia, Ucrania, República Checa y Bélgica.

Estas medallas le permiten a Colombia, ascender al quinto lugar de la tabla general con seis oros, nueve platas y tres bronces. Brasil es el líder con 12 preseas doradas.