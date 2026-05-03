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Shakira, la que factura y rompe récords: reunió 2,2 millones y superó a Lady Gaga y Madonna

Se estima que el evento generó cerca de 800 millones de reales, equivalentes a unos 160 millones de dólares, superando ampliamente los ingresos registrados en conciertos anteriores realizados en la ciudad.

  • Shakira, la que factura y rompe récords: reunió 2,2 millones y superó a Lady Gaga y Madonna
  • Shakira en Copacabana. Foto: cortesía Kevin Mazur
    Shakira en Copacabana. Foto: cortesía Kevin Mazur
El Colombiano
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hace 57 minutos
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Shakira alcanzó un nuevo hito en la historia de la música en vivo tras reunir a 2,2 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un concierto gratuito que ya es considerado el más multitudinario del siglo.

La cifra oficial de asistentes, entregada por el equipo de Shakira a EL COLOMBIANO, no solo la posiciona como la artista latina con mayor convocatoria de la historia, sino que también supera registros recientes de figuras globales. En 2025, Lady Gaga congregó a 2,1 millones de personas en el mismo escenario, mientras que Madonna alcanzó 1,6 millones en 2024.

Copacabana se transformó en epicentro musical global

Desde las primeras horas del día, la ciudad brasileña experimentó una movilización masiva de asistentes provenientes de distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de encuentro global.

El concierto, parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, transformó la icónica playa en un escenario sin precedentes, donde un océano humano se congregó para presenciar uno de los espectáculos más grandes de la historia del entretenimiento.

El impacto económico también fue significativo. Se estimó que el evento generó cerca de 800 millones de reales, equivalentes a unos 160 millones de dólares, superando ampliamente los ingresos registrados en conciertos anteriores realizados en la ciudad.

Un despliegue técnico y logístico sin precedentes

El montaje del espectáculo marcó un hito en términos de producción. Se construyó el escenario más grande instalado hasta ahora en este tipo de eventos en Río de Janeiro, con una plataforma de 1.500 metros cuadrados y una elevación de 2,20 metros para optimizar la visibilidad.

La infraestructura incluyó 680 metros cuadrados de pantallas LED, una pasarela de 25 metros que acercó a la artista al público, 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa y un dispositivo de seguridad compuesto por 78 torres a lo largo de la costa.

Shakira en Copacabana. Foto: cortesía Kevin Mazur
Shakira en Copacabana. Foto: cortesía Kevin Mazur

Además, se habilitaron tres espacios con infraestructura adaptada para personas con discapacidad, como parte de la organización del evento.

Invitados sorpresa y un repertorio que marcó generaciones

La noche alcanzó uno de sus puntos más altos con la aparición de artistas invitados como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Junto a Anitta, Shakira interpretó "Choka Choka”Choka Choka”, mientras que con Caetano Veloso y Maria Bethânia presentó clásicos como O leãozinho y O que é, o que é. Ivete Sangalo, por su parte, se sumó con "País tropical”País tropical”, en un momento que reforzó el puente cultural entre Colombia y Brasil.

El repertorio incluyó éxitos que recorrieron su carrera, como La bicicleta, Chantaje y La tortura, además de un bloque acústico con Antología, que ofreció uno de los momentos más íntimos de la noche. Waka Waka (This Time for Africa) provocó una respuesta masiva del público, mientras que el cierre con She Wolf y la BZRP Music Sessions #53 consolidó su vigencia global.

El evento también estuvo marcado por la presencia de clubes de fans provenientes de países como Argentina, Chile, Colombia, Italia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, así como seguidores brasileños, quienes llenaron la playa con banderas y muestras de apoyo.

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