Shakira, la que factura y rompe récords: reunió 2,2 millones y superó a Lady Gaga y Madonna

Shakira alcanzó un nuevo hito en la historia de la música en vivo tras reunir a 2,2 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un concierto gratuito que ya es considerado el más multitudinario del siglo.
La cifra oficial de asistentes, entregada por el equipo de Shakira a EL COLOMBIANO, no solo la posiciona como la artista latina con mayor convocatoria de la historia, sino que también supera registros recientes de figuras globales. En 2025, Lady Gaga congregó a 2,1 millones de personas en el mismo escenario, mientras que Madonna alcanzó 1,6 millones en 2024.