“No saben qué emoción estar aquí, por fin”: Shakira volvió a Colombia para sus conciertos en Cali, donde se alcanzó ocupación hotelera del 100%

Shakira, quien se encuentra en medio de su gira “Las Mujeres No Lloran World Tour”, volvió a Colombia para sus dos esperados conciertos en la ciudad de Cali.
La cantante barranquillera llegó en la noche del viernes para comenzar a prepararse para sus shows este 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.
Shakira fue recibida por los medios de comunicación y dio sus primeras declaraciones al llegar a la ciudad. “Es una emoción estar aquí en Cali, de traer a mis hijos y poderles mostrar esta ciudad tan querida para mí, quiero comerme un chontaduro con miel y sal que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”, dijo la artista.