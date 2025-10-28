Shakira fue demandada por hombre de 80 años que aseguraba tener una relación con ella, ¿qué dijo la cantante?

Además de ser tendencia por sus recientes conciertos en Cali y su próximo espectáculo en Bogotá, Shakira se ha vuelto viral por la multimillonaria demanda que recibió por parte de un hombre que asegura ser su pareja. Se trata de David Rashidian, un estadounidense de 80 años que interpuso una acción legal contra la cantante en Miami.

El adulto mayor demandó a la barranquillera porque, según él, fue víctima de estafa y fraude. En el programa de Univisión Primer Impacto, Rashidian contó que desde hace tres años fue contactado por Shakira en redes sociales. “Después de dos meses me pidió una relación y le dije que no, que solo quería hacer negocios. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo”, aseguró.

Después de esto, David asegura haberle dado a la barranquillera una importante suma de dinero: alrededor de 140.000 dólares (más de 580 millones de pesos) para gastos médicos y 35.000 dólares (134 millones de pesos) para la compra de tiquetes de avión.

Según Rashidian, las condiciones para el envío del dinero eran claras: todo fue con el fin de realizar una gira mundial de 100 conciertos y de publicar un libro de memorias, y la ganancia de ambos proyectos serían para exclusivamente para él. Ante el supuesto incumplimiento de la promesa, el hombre demandó a Shakira por fraude, incumplimiento de contrato y abuso hacia una persona mayor.