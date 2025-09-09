x

¡Otro récord! Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards

La última edición de estos premios fue realizada este domingo 7 de septiembre. La cantante colombiana fue la ganadora en la categoría Mejor video latino.

    Shakira fue una de las ganadoras en los MTV VMA 2025. FOTO Cortesía
El Colombiano
hace 1 hora
Shakira le agrega un nuevo récord a su lista de logros. Este fin de semana, la artista colombiana se convirtió en la latina más galardonada en los 41 años de los MTV Video Music Awards (VMA), uno de los premios más importantes de la industria musical internacional.

Este domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la edición 2025 de esta ceremonia, en la cual se reconocen los mejores videos musicales del año. En esta ocasión, la barranquillera estaba nominada en la categoría Mejor Video Latino con Soltera, canción que hace parte de su último álbum, Las mujeres ya no lloran.

Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, J Balvin, Rauw Alejandro y Romeo Santos también estaban compitiendo en este segmento, en el que finalmente se coronó como ganadora Shakira. Con este reconocimiento, además de ser una de las premiadas de la noche, la cantante ajustó su “hombre de la luna” –como se le conoce a la estautilla de los VMA– número 17.

Mejor coreografía, Mejor video latino y Mejor video del público son algunas de las categorías que ha ganado la colombiana en estos últimos 25 años.

Este no es el único récord que la artista ha alcanzado en 2025. Recientemente su gira mundial Las mujeres ya no lloran hizo sold out en 51 fechas y se consolidó como el tour más grande en Mexico Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Según Billboard, esta ocupa el segundo lugar del Top 10 global de las más taquilleras de 2025.

Shakira estuvo en el primer semestre del año en Colombia, donde ofreció conciertos en Barranquilla, Medellín y Bogotá. La cantante regresará a final de año a su país natal para presentarse el 25 y 26 de octubre en Cali, y el 1 de noviembre nuevamente en la capital.

Los ganadores de los MTV VMA 2025

Lady Gaga, quien se encuentra promocionando con una gira mundial su último álbum Mayhem, fue una de las figuras que recibió el premio Moon Person de la noche, el cual distingue a los intérpretes más destacados del año. “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”, expresó Gaga, quien además fue reconocida como Artista del Año.

Otra de las protagonistas de la noche fue Ariana Grande, quien se alzó con tres galardones, incluido el de Video del Año, uno de los más relevantes de la ceremonia. Lo obtuvo con Brighter Days Ahead, un cortometraje de 26 minutos.

La representación latina en los VMA estuvo a cargo de Ricky Martin, quien se convirtió en el primer artista en recibir el Latin Icon Award, la nueva categoría entregada por primera vez en 2025, que busca homenajear a aquellos músicos de la región que hayan dejado una huella en la cultura pop global.

