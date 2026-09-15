Shakira volvió a España: así se fue y así regresó, empoderada y con el tour latino más taquillero de la historia

Shakira vivió en Barcelona durante más de una década junto a Gerard Piqué y sus dos hijos. España fue el país donde construyó su vida personal, donde sufrió públicamente su separación y donde encontró, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, el material humano para el álbum que cambió el rumbo de su carrera. Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, nació en gran medida de ese dolor vivido en territorio español.

Se fue en 2022 con una separación que el mundo entero convirtió en canción. Volvió este lunes al aeropuerto de Barajas con gafas de sol, doce noches de conciertos por delante y una frase que lo resume todo: “Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros”.

Ahora regresa en otro papel. No como la mujer que tuvo que reconstruirse, sino como la artista que encabeza el tour latino más taquillero de la historia . Cuatrocientas mil personas la vieron en el Zócalo de Ciudad de México en marzo. Más de dos millones asistieron a su concierto en Copacabana. Y en menos de tres meses, su himno del Mundial 2026, Dai Dai, grabado junto a Burna Boy, superó los mil millones de reproducciones en YouTube.

A su llegada a Barajas, rodeada de seguidores y cámaras, no se limitó a saludar. Se acercó, dialogó y bailó. Y habló de lo que trae consigo: “El Atlántico era antes un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso quise venir acá a cantar y bailar para ustedes y con el deseo de armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina”, dijo según recoge EFE.

Esa idea de unión es el eje de lo que Shakira llama ‘Es Latina’, el proyecto que rodea su residencia en Madrid y que va más allá de los conciertos. En las 40 hectáreas del recinto Iberdrola Music, capaz de albergar a unas 50.000 personas por noche, se construyó una ciudad efímera con carpas temáticas dedicadas a la literatura, la gastronomía, la moda y el público infantil. Una especie de Macondo portátil que mezcla a García Márquez con k-pop y a Nathy Peluso con Guitarricadelafuente.

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La residencia comienza este viernes 18 de septiembre y se extenderá durante doce noches: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Son las únicas fechas previstas en Europa.

En España la llaman el talismán de la Roja. La selección española ganó los últimos dos mundiales con canciones suyas como banda sonora, el más reciente con Dai Dai. Ella prefiere otro marco: el de la comunidad latina como respuesta a los tiempos. “En la soledad de esta era digital, que es una epidemia silenciosa, tenemos que refugiarnos en aquello que las máquinas y la IA nunca podrán superar: la manera de vincularnos, y eso los latinos sabemos hacerlo”, dijo a su llegada, según EFE.

Se fue de España entre lágrimas y canciones de desamor. Volvió con un tour histórico, un himno mundial y la convicción de que el Atlántico ya no separa.

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