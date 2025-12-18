x

Shakira cierra el paso de su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño”

La cantante barranquillera terminó la etapa latinoamericana de Las Mujeres Ya No Lloran con los conciertos que ofreció esta semana en Argentina. En 2026 se presentará en una residencia de tres días en El Salvador.

  • En el segundo semestre de 2025, Shakira realizó la parte de su gira llamada Estoy Aquí. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
hace 24 minutos
Con sus conciertos del 8, 9, 11 y 15 de diciembre en Argentina, la cantante barranquillera le dijo adiós a la primera etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El tour, que ha recorrido múltiples ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos en 2025, ya culminó su paso por la región natal de la artista.

Lea: Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

Como despedida, Shakira compartió en Instagram un video de sus últimos shows en Argentina, junto a un mensaje de agradecimiento para sus seguidores. “Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio.

Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”, escribió la cantante.

Además, le dedicó algunas palabras a sus hijos, Milan y Sasha, quien se subieron al escenario el 9 de diciembre en el Estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, para cantar Acróstico junto a su madre: “A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes”.

Y a sus fanáticos les agradeció por seguirla y apoyarla durante esta que ha sido la gira más ambiciosa de su carrera. “Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado. La realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado”, expresó.

Las Mujeres Ya No Lloran fue anunciada en 2024 y, al inicio, solo estaba pensada para estadios en Estados Unidos. Fue después que Shakira decidió ampliar su tour y llevarlo a diferentes escenarios de Latinoamérica, donde se presentó en Colombia, Chile, Brasil, Perú y México, entre otros.

En las primeras 64 fechas de 82 conciertos, la cantante colombiana recaudó 327,4 millones de dólares y vendió 2,5 millones de boletos, según cifras de Billboard Boxscore. Esto la convirtió en la artista latinoamericana con la gira más exitosa de la historia.

En diciembre, Shakira aún tiene algunos compromisos musicales. El 27, 28 y 29 se presentará en el Hard Rock Live, en Hollywood, con su formato Up Close & Personal. Esta semana también anunció en sus redes sociales la venta general de su residencia musical en El Salvador, la cual será el 12, 13 y 14 de febrero del 2026.

Siga leyendo: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

