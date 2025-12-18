Shakira cierra el paso de su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño”

Con sus conciertos del 8, 9, 11 y 15 de diciembre en Argentina, la cantante barranquillera le dijo adiós a la primera etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El tour, que ha recorrido múltiples ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos en 2025, ya culminó su paso por la región natal de la artista.

Lea: Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

Como despedida, Shakira compartió en Instagram un video de sus últimos shows en Argentina, junto a un mensaje de agradecimiento para sus seguidores. “Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio.

Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”, escribió la cantante.

Además, le dedicó algunas palabras a sus hijos, Milan y Sasha, quien se subieron al escenario el 9 de diciembre en el Estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, para cantar Acróstico junto a su madre: “A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes”.

Y a sus fanáticos les agradeció por seguirla y apoyarla durante esta que ha sido la gira más ambiciosa de su carrera. “Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado. La realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado”, expresó.