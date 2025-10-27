El boom mediático y cultural en que se convirtió que Shakira y el Grupo Niche cantaran juntos en Cali

No era una invitación esperada, por lo menos no para muchos de los fanáticos de Shakira que en sus conciertos en Colombia vieron pasar por el escenario a artistas como Maluma o Carlos Vives. Pero era Cali, era el regreso de la barranquillera, tras 19 años, a la capital de la salsa y no había mejor invitado que Niche para meterle ese sabor salsero que la música de Jairo Varela le mostró al mundo años atrás y dejó como legado.
Y era este Niche, el que dirige musicalmente Julio Aguirre, el que Yanila Varela –hija del gran fundador–, actual CEO de Niche Business Enterprise, ha impulsado de nuevo desde un trabajo serio y constante y el de las voces de Álex Torres, Alejandro Iñigo, Luis Araque y Fito Echeverría, el que era el idóneo para montarse en la tarima con la artista colombiana más internacional de la historia: Shakira.
Desde que el grupo se enteró de que iban a cantar con la barranquillera todo fue emoción, preparación y mucho trabajo y el resultado: interpretar juntos uno de los grandes éxitos de Niche –que casi todos hemos bailado–, Sin sentimiento, canción compuesta por Jairo Varela y lanzada por el grupo en 1990.