El boom mediático y cultural en que se convirtió que Shakira y el Grupo Niche cantaran juntos en Cali

No era una invitación esperada, por lo menos no para muchos de los fanáticos de Shakira que en sus conciertos en Colombia vieron pasar por el escenario a artistas como Maluma o Carlos Vives. Pero era Cali, era el regreso de la barranquillera, tras 19 años, a la capital de la salsa y no había mejor invitado que Niche para meterle ese sabor salsero que la música de Jairo Varela le mostró al mundo años atrás y dejó como legado. Y era este Niche, el que dirige musicalmente Julio Aguirre, el que Yanila Varela –hija del gran fundador–, actual CEO de Niche Business Enterprise, ha impulsado de nuevo desde un trabajo serio y constante y el de las voces de Álex Torres, Alejandro Iñigo, Luis Araque y Fito Echeverría, el que era el idóneo para montarse en la tarima con la artista colombiana más internacional de la historia: Shakira. Desde que el grupo se enteró de que iban a cantar con la barranquillera todo fue emoción, preparación y mucho trabajo y el resultado: interpretar juntos uno de los grandes éxitos de Niche –que casi todos hemos bailado–, Sin sentimiento, canción compuesta por Jairo Varela y lanzada por el grupo en 1990.

Todo un fenómeno social y cultural

Lo que pasó con Shakira y Niche, dos días seguidos, cantando en vivo Sin Sentimiento es de resaltar. El video, publicado por ambos en sus redes sociales, suma cerca de 13 millones de visualizaciones. Ver a Shakira siguiendo el paso de la coreografía de Niche ha sido exaltado por muchos, cerca de 14.000 comentarios en la cuenta de Shakira y otros 2.000 en la cuenta del Grupo Niche, corroboran que no solo fue un éxito, sino que quieren que siga, algunos están pidiendo que este dúo, esta canción o incluso hasta otra, se pueda regrabar con ambos artistas. Este “junte” ha demostrado algo que el equipo de Shakira tenía muy claro desde el principio y una de las razones por las que la barranquillera quería que Niche estuviera en su show: “Que la salsa en Colombia es más que un género: es un territorio emocional que une al Caribe, al Pacífico y al alma popular. El Grupo Niche, fundado por Jairo Varela, convirtió la experiencia afrocolombiana y su diálogo con lo caribeño en patrimonio musical de América Latina”.

Hoy, en el mundo se habla de esta canción, de estos conciertos y de la salsa colombiana de cuenta de Shakira y el Grupo Niche. "Así fue la presentación de Shakira y Grupo Niche en Cali frente a 77.000 personas", titulaba Ecuavisa en Ecuador; "Shakira y Grupo Niche juntos en el escenario en Cali", titulaba América TV en Perú y así, medios en todo el continente y en Estados Unidos registraron este encuentro. Shakira puso a Cali y a la salsa colombiana en los ojos del mundo y es la reivindicación de la misma artista de que en el país crecimos llenos de ritmos del Caribe, pero también del Pacífico y que a todos nos nutrieron esos sonidos desde siempre. La misma Shakira lo confesó: "Mi carrera se la debo a la salsa... Gracias al Grupo Niche por cumplirme este sueño". Pero el sueño también estaba en la cabeza de Yanila Varela, la heredera del legado de Niche y quien viene trabajando de manera constante en llevar al grupo y al sonido de la salsa colombiana a lugares antes insospechados. Personas cercanas a ella nos contaron de la disciplina y don de gentes de Yanila y de cómo ha trabajado sin descanso para que el legado de su padre siga vivo.