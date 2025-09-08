Shein generó polémica en EE. UU. tras usar imagen del presunto asesino Luigi Mangione modelando una de sus camisas

La firma de moda rápida Shein generó una fuerte polémica en Estados Unidos luego de que circulara una imagen en la que el presunto asesino Luigi Mangione aparecía modelando una camisa en su plataforma digital.
La compañía se pronunció sobre el hecho y aseguró que la fotografía —aparentemente generada con inteligencia artificial— habría sido cargada por un proveedor externo.
El retrato de Mangione, acusado de asesinar al presidente de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, —una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos—, en diciembre pasado, mostraba al joven vistiendo la “Camisa blanca de manga corta con estampado floral azul y florecitas para hombre primavera/verano”.