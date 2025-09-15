x

Fiscalía advierte que hubo negligencia en el caso de Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto: su cuidador tenía denuncias por maltrato animal

Pese a múltiples alertas de la comunidad, la Policía Ambiental y la Secretaría de Gestión Ambiental no actuaron a tiempo para rescatar a Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto. La Fiscalía presentó pruebas de omisión y el juez ordenó investigar si hubo negligencia de las autoridades.

  • Mientras la ciudadanía y organizaciones animalistas piden justicia, el señalado fue enviado a prisión por un juzgado. Foto: Redes/Fiscalía
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

La tragedia de Sherlock, el perro que fue incinerado vivo el pasado 13 de septiembre en Pasto, ha puesto en el centro del debate la negligencia de las autoridades frente a las denuncias de maltrato animal.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Iván Vallejos, presunto agresor del animal, la Fiscalía reveló que la comunidad del barrio Chapal había alertado en múltiples ocasiones sobre la situación, sin que se adoptaran medidas eficaces para su rescate.

De acuerdo con los testimonios, la primera alerta se produjo el 6 de febrero de 2025, cuando una ciudadana envió videos a la Policía Ambiental mostrando el estado de desnutrición del can.

Aunque recibió como respuesta que la visita de verificación ya se había realizado y que el caso sería remitido a la Policía Judicial, el maltrato continuó sin que se implementaran acciones concretas.

La misma denunciante insistió varias veces a través del mismo canal y, ante la falta de resultados, radicó el 12 de agosto una denuncia anónima ante la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, registrada bajo el número 2025-00-11-23-20-47-700.

Posteriormente, el 21 de agosto, envió nuevamente la trazabilidad del caso, señalando que el perro se encontraba en estado crítico. Sin embargo, nunca obtuvo contestación. Días después, dejó de escuchar los ladridos de Sherlock, lo que acrecentó su temor sobre el desenlace fatal.

Videos, capturas de pantalla de conversaciones con la Policía Ambiental, copias de las denuncias enviadas a la Alcaldía, así como testimonios de vigilantes y empleados de una empresa del sector, fueron presentados por la Fiscalía como prueba de que existieron múltiples llamados de atención que no tuvieron una respuesta efectiva.

El ente acusador enfatizó que estas omisiones impidieron que Sherlock fuera rescatado a tiempo. El juez del caso ordenó compulsar copias a la Procuraduría para investigar si hubo negligencia por parte de las autoridades encargadas de atender las denuncias.

La Fiscalía, por su parte, advirtió que lo ocurrido debe ser una alerta para mejorar los protocolos de atención de maltrato animal y garantizar que las denuncias ciudadanas sean respondidas con celeridad, evitando que tragedias como la de Sherlock se repitan.

