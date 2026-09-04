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Sí cae Miguel, ¿cae Daniel Quintero?

Juan Diego Ortiz Jiménez
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Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 42 minutos
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En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos los continuos aplazamientos de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, en el proceso judicial en su contra, además el alcance de las denuncias presentadas por Federico Gutiérrez ante el FBI sobre manejo irregular de recursos públicos. Asimismo damos una mirada a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y la polémica en torno a la presentación de un operativo donde caminó en medio de los cadáveres de los abatidos y finalmente hablamos sobre el viaje de Petro a México y del hueco de 60 billones que dejó en el presupuesto de la nación.

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