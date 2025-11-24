Video | ¡Sí fue gol! Audios e imágenes del VAR confirman la validez del autogol del América frente al Junior

La polémica por la posible invalidez del autogol de Jean Pestaña en el duelo entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali, por la fecha dos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, llegó a su fin y con imágenes exclusivas del VAR se comprobó que, en efecto, fueron los de la mechita quienes se clavaron su propio puñal.
Horas después del enfrentamiento e incluso en el transcurso del día 24 de noviembre, la duda se apoderó del entorno futbolístico, y con las pocas imágenes disponibles de la transmisión de Win Sports, se sospechaba que el balón no había entrado del todo y que por ende el gol no era válido. Sin embargo, las pruebas del VAR quitaron toda duda y comprobaron que en efecto el balón sí pasó la línea de gol. Aquí las imágenes.