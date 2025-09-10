Si la Escombrera hablara, el documental que retrata la lucha de las mujeres por encontrar a sus seres queridos en la Comuna 13

“¿Quién iba a pensar que íbamos a ser víctimas?”, dice una de las integrantes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad en el documental Si la Escombrera hablara. Es que nadie está esperando serlo, nadie cree que algo así le pueda pasar, pero cuando pasa la vida cambia, se vuelve otra. Eso es lo que cuenta el documental, la vida de esas mujeres, todo lo que ha pasado alrededor la búsqueda de sus seres queridos durante la intervención forense que se adelanta en la Escombrera, al occidente de Medellín.
El documental es una iniciativa de la Corporación Jurídica Libertad, que tras la medida cautelar emitida en 2020 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Resposabilidad de la JEP, que estableció la protección, búsqueda e intervención forense en los polígonos de La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13, decidió documentar las fases del proceso, hacer un archivo. El trabajo estuvo a cargo de Juan Esteban Prado, politólogo y colaborar de la corporación.
El proceso de documentación empezó en 2022, con las primeras excavaciones que se hicieron en la zona, y culminó con los primeros hallazgos. Allí se muestra el rol protagónico que han tenido las madres, su relación con las instituciones que las acompañan el proceso, la construcción de memoria, el acompañamiento psicosocial, los proceso de formación políticos y jurídicos, pero también las dificultades que ha tenido el proceso, la revictimización, la lentitud, la falta de financiación, todo. Van cinco procesos de búsqueda en el terreno, el primer fue en 2015 y el último, el que permitió los hallazgos empezó a mediados de 2024, pero el trabajo de colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad lleva más de 20 años.