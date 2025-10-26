¿Sí o No al Área Metro del Oriente? Promotores y críticos debaten en EL COLOMBIANO y Teleantioquia

A menos de 20 días de la fecha fijada para la consulta popular que busca definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMO), el ambiente político y social en el Oriente antioqueño se calienta. La cita en las urnas está programada para el próximo 9 de noviembre, cuando los habitantes de ocho municipios decidirán si se integran o no a esta figura asociativa.
Los municipios llamados a votar son Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente. Aunque la propuesta inicial de la Gobernación de Antioquia contemplaba a Marinilla, este municipio optó por no sumarse a la iniciativa.
En un esfuerzo por clarificar las posturas y los argumentos que rodean este proyecto crucial para el futuro regional, EL COLOMBIANO y Teleantioquia llevaron a cabo un foro de debate en el municipio de Guarne. El encuentro, moderado por Luz María Sierra, directora de este diario, y Víctor Jaime Vargas, líder del Sistema Informativo de Teleantioquia, reunió a impulsores del proyecto, como el gobernador Andrés Julián Rendón y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, junto a voces críticas como María Victoria Melo (Consejo Territorial de Planeación de La Ceja) y el concejal de La Ceja, Kevin Jiménez. Los temas a tratar fueron tres: seguridad, planificación y medio ambiente.