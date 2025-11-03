Maduro en la mira: Trump afirma que sus días en el poder están contados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que los días del mandatario venezolano Nicolás Maduro al frente del poder “están contados”, aunque negó que Washington se prepare para una guerra contra Venezuela. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista emitida por el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, en la que el mandatario reiteró sus críticas al Gobierno venezolano, al que acusó de facilitar el tráfico de drogas y permitir la inmigración ilegal de criminales hacia su país.

“¿Estados Unidos entrará en guerra con Venezuela? Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal”, dijo Trump al ser consultado sobre una eventual intervención militar. Cuando la periodista Norah O’Donnell le preguntó si consideraba que Maduro tenía los días contados, respondió con seguridad: “Diría que sí. Creo que sí”.

“Tenemos planes muy secretos”

Horas antes, al descender del avión presidencial Air Force One, el presidente fue interrogado sobre supuestos preparativos militares en la región. Su respuesta, evasiva pero, cargada de ironía, alimentó la incertidumbre: “¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos”. Lea también: Directora de Inteligencia Nacional de EE. UU. anunció el fin de la política de “cambio de régimen” bajo la administración Trump Pese a la ambigüedad, Trump evitó confirmar una acción concreta contra Caracas. “Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela”, añadió, insistiendo en que el régimen venezolano habría enviado “miles de personas de cárceles, instituciones mentales y adictos a las drogas” a Estados Unidos, sin aportar pruebas.

Despliegue militar y negaciones

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe. Washington ha movilizado ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y un grupo de ataque con portaaviones, que según el Pentágono forman parte de operaciones contra el narcotráfico. No obstante, medios como The Wall Street Journal y el Miami Herald habían informado que la Casa Blanca evaluaba posibles ataques aéreos sobre Venezuela. Ambos citaron fuentes con conocimiento de la situación, aunque el propio Trump desmintió esas versiones. “No”, respondió tajante cuando un periodista le preguntó si consideraba ofensivas militares. Conozca: Trump dice que no está contemplando ataques en Venezuela El secretario de Estado, Marco Rubio, también rechazó las publicaciones. “Sus ‘fuentes’ los engañaron para que escribieran una noticia falsa”, escribió en X.

Un contexto de tensión