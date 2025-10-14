SIC investiga a Tigo, Claro, Movistar y WOM por fallas en la reposición de SIM Cards, ¿de cuánto es la multa?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa contra los cuatro operadores móviles más grandes del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM— por presuntas fallas en los procesos de verificación de identidad de los usuarios durante la reposición de SIM Cards, procedimiento clave para la seguridad digital de los clientes.
De acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la entidad, las empresas habrían incurrido en omisiones y errores que facilitaron la práctica conocida como “SIM Swapping”.
Es decir, el intercambio no autorizado de una tarjeta SIM por parte de delincuentes que buscan acceder a datos personales y financieros de las víctimas.