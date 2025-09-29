La SIC abrirá una investigación tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Por su parte, Páramo, organizador del concierto, informó a los miles de fanáticos que llegaron desde temprano para asistir al evento programado desde el pasado 27 de junio, que los reembolsos se realizarán de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. Quienes adquirieron boletas a través de terceros deberán gestionar directamente con ellos la devolución del dinero.

“ De encontrarlo procedente, la SIC tomará las medidas dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores” , afirmó Rusinque.

La superintendente Cielo Rusinque Urrego señaló que la entidad iniciará averiguaciones para esclarecer las razones de la cancelación y verificar si los organizadores brindan la información correspondiente sobre una eventual reprogramación o la cancelación definitiva del evento.

Con 38 años, Lamar es uno de los raperos más conocidos de su generación, y llegaba este sábado 27 de septiembre al Vive Claro para su primera presentación en Bogotá.

Tras la cancelación a última hora del esperado concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que iniciará una investigación.

El comunicado llegó luego de varias quejas y reclamos de los asistentes que esperaban que las puertas del escenario se abrieran a las 5:00 pm, pero llegaron las 8 de la noche y las filas se acumulaban en los alrededores sin respuesta alguna por parte de logística el pasado sábado.

Fue el domingo que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) de Bogotá reveló que “La decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, por parte del organizador”.

Asimismo, Vive Claro y Ocesa explicaron que “el concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al Idiger culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos. No obstante, se reitera que Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales. El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”.

Este recinto para grandes espectáculos en Bogotá fue inaugurado el pasado agosto. Vive Claro se ubica justo al frente de la zona sur del Parque Simón Bolívar y puede acoger más de 40 mil personas, aunque ha tenido serias críticas, en especial desde el Consejo de Bogotá, donde se denunció la afectación de un humedal por las obras de este escenario. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente aseguró que el terreno no tiene esa condición desde 2013.

Desde hace varios meses ya se han confirmado varios conciertos en este nuevo escenario, como el retorno de Shakira a Bogotá con su tour ‘Las mujeres ya no lloran’, así como el regreso de Guns & Roses a Colombia y Linkin Park.

Sobre este nuevo lugar, el Idiger ya había advertido sobre algunos aspectos técnicos de Vive Claro el pasado 23 de septiembre: “el primero el 4 de agosto y el segundo el 20 de agosto del presente año, en temas como: condiciones estructurales de las graderías modulares y su estabilidad; aspectos geotécnicos e hidráulicos, relacionados con los estudios de suelos, cimentación; posible riesgo de encharcamiento, vibraciones y frente a las aglomeraciones que se generen”, había señalado la entidad.