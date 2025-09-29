La SIC abrirá una investigación tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Tras la cancelación a última hora del esperado concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que iniciará una investigación.
Con 38 años, Lamar es uno de los raperos más conocidos de su generación, y llegaba este sábado 27 de septiembre al Vive Claro para su primera presentación en Bogotá.
La superintendente Cielo Rusinque Urrego señaló que la entidad iniciará averiguaciones para esclarecer las razones de la cancelación y verificar si los organizadores brindan la información correspondiente sobre una eventual reprogramación o la cancelación definitiva del evento.
“De encontrarlo procedente, la SIC tomará las medidas dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, afirmó Rusinque.
Por su parte, Páramo, organizador del concierto, informó a los miles de fanáticos que llegaron desde temprano para asistir al evento programado desde el pasado 27 de junio, que los reembolsos se realizarán de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. Quienes adquirieron boletas a través de terceros deberán gestionar directamente con ellos la devolución del dinero.