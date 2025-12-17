Superintendencia le ordena implementar medidas a Rappi, Dislicores y Éxito para evitar venta de vapeadores a menores de edad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la implementación de medidas reforzadas para impedir que menores de edad accedan a productos de tabaco, vapeadores y sus derivados a través de plataformas de comercio electrónico.

Estas medidas, anunciadas este miércoles, 17 de diciembre, se derivan de investigaciones y controles realizados durante agosto y septiembre de 2025 a 27 establecimientos de venta, tanto físicos como digitales. Al parecer, 10 de los 27 comercios visitados habrían incurrido en vulneraciones a los derechos de los consumidores y a la normativa que restringe la exposición de menores a estos productos.

Dentro de las presuntas vulneraciones, las cuales fueron identificadas por la Dirección de Protección al Consumidor, se destaca la comercialización de productos con empaques diseñados para captar la atención de los menores, además del uso de mecanismos que incentivaban o promovían la compra en puntos de venta.

Para estas entidades, el diseño de los empaques “podría incentivar su consumo, contrariando la protección reforzada que la ley otorga a niños, niñas y adolescentes para salvaguardar su salud”.

Otras fallas detectadas fueron la ausencia de información visible sobre los precios, incumplimiento de la obligación de identificar de forma clara y visible los datos empresariales, NIT, canales de contacto, condiciones de entrega y derecho de retracto en plataformas electrónicas e instrucciones y advertencias sobre riesgos escritas solo en inglés, lo cual dificulta el acceso a información esencial para los consumidores colombianos.

Por tal motivo, la SIC le ordenó a empresas como Dislicores S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Rappi S.A.S., Torres Trillizas S.A.S., Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Vapor Soul S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., C911 Group S.A.S., Vapor Life Store S.A.S., y Mister Hookah S.A.S., la implementación de controles robustos para evitar el acceso de estos productos a menores de edad.

Estos comercios deberán implementar la doble verificación de la mayoría de edad, tanto al ingresar a la sección de productos como al momento del pago.