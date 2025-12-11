Superindustria sanciona a Claro por más de $2.013 millones, ¿por qué?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que Comcel S.A. (Claro) vulneró el derecho a la portabilidad numérica de los beneficiarios del programa “Última Milla Móvil MINTIC 1 – NavegaTIC”.
Según la Resolución 95096 de 2025, la empresa rechazó múltiples solicitudes de portación argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas del programa, sin demostrar que dicha deuda existiera.
Por esta conducta, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones impuso en primera instancia una multa superior a $2.013 millones, al encontrar probado el incumplimiento del operador en sus obligaciones relacionadas con la portabilidad numérica.