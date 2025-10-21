SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por graves fallas eléctricas y de gas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar fallas graves que representan “riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes”. Puede leer: Aplicaciones de Bancolombia y Nequi se restablecen tras fallas este 20 de octubre: así ocurrió la caída bancaria La decisión se tomó, según la SIC tras las visitas de inspección realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025 en los establecimientos de Chía y Bogotá, como parte de las labores de vigilancia sobre el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

Las fallas que encontró la SIC

Durante las inspecciones, los expertos de la Superintendencia identificaron fallas críticas en las instalaciones, como cables eléctricos expuestos, tableros de distribución en mal estado, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y falta de ventilación adecuada en áreas con presencia de gas combustible. El informe también señala uniones sin protección anticorrosiva y la ausencia de dispositivos de seguridad obligatorios, condiciones que, según la entidad, aumentan el riesgo de incendios, explosiones o intoxicaciones dentro de los establecimientos.

Sanciones y próximos pasos

Por estas razones, la SIC ordenó a la sociedad, propietaria de ambos establecimientos, suspender de inmediato todas sus actividades económicas, incluyendo servicios de restaurante, bar, eventos artísticos y venta de alimentos y bebidas. La entidad recordó que el incumplimiento de las normas técnicas o de las órdenes impartidas puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La SIC enfatizó que el cumplimiento de los reglamentos técnicos es esencial para proteger la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes relacionados con la manipulación inadecuada de energía eléctrica o gas combustible.

Las medidas fueron comunicadas oficialmente este lunes 20 de octubre, y desde hoy los establecimientos no pueden abrir sus puertas al público hasta que demuestren la corrección total de los riesgos identificados.



Vea también: MinTrabajo intervino el Club El Nogal tras denuncia de despido masivo; la entidad habla de “retiros voluntarios negociados”

¿Qué responde Andrés Carne de Res?

Ante la medida comunicada por la SIC, Andrés Carne de Res respondió señalando que "hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción". El restaurante indicó que "el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se puedan levantar la medida".