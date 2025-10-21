SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por graves fallas eléctricas y de gas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar fallas graves que representan “riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes”.
La decisión se tomó, según la SIC tras las visitas de inspección realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025 en los establecimientos de Chía y Bogotá, como parte de las labores de vigilancia sobre el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.