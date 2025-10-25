SIC ordenó la reapertura de los restaurantes de Andrés Carne de Res tras un “análisis exhaustivo” por fallas eléctricas y de gas

Luego de tres días de cierre preventivo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el levantamiento total de la medida impuesta al reconocido restaurante Andrés Carne de Res (Chía) y la reapertura parcial de su sede capitalina, Andrés D.C., ambos propiedad de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. Le puede interesar: Imputaron a alias El Caleño, octavo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe en Bogotá La decisión le puso fin al cierre temporal ordenado mediante resoluciones del 20 de octubre de 2025, el cual mantuvo los establecimientos completamente inactivos entre el 22 y el 24 de octubre. Este periodo fue crucial para que la empresa ejecutara las acciones correctivas urgentes exigidas por la autoridad, enfocadas principalmente en mitigar el “riesgo inminente” que representaban sus instalaciones eléctricas y de gas.

Correcciones que dan luz verde para subir el telón

La luz verde de la SIC llegó después de un “análisis exhaustivo” de la documentación y las evidencias aportadas por el propietario. Según la entidad, la información completa y definitiva sobre las correcciones fue recibida el 22 de octubre, alrededor de las 4:00 p.m., desmintiendo así versiones periodísticas que señalaban demoras. El equipo de profesionales técnicos y jurídicos de la Superindustria verificó el cumplimiento de las órdenes impartidas, basadas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Entre los hallazgos críticos que fueron corregidos satisfactoriamente se destacan: —“Conductores salientes de un mismo interruptor o conectados a un mismo tornillo o puesto de conexión en las barras de neutro y tierra del tablero de distribución”. —“Empalmes o conexiones de conductores eléctricos sin conectores o materiales certificados en el tablero eléctrico”. —“Ausencia de luminarias de emergencia en el tablero eléctrico, necesarias para garantizar el suministro ininterrumpido de iluminación en caso de falla de la red normal”.

Andrés D.C. también abrió, pero sigue bajo restricción parcial

A pesar de la reapertura total en Chía, la sede Andrés D.C. en Bogotá enfrenta un panorama diferente. La SIC informó que “persisten algunas condiciones que impidieron el levantamiento total de la medida”. Por esta razón, la restricción de acceso y uso se mantiene en áreas específicas del restaurante, que son las siguientes: “La bandeja portacables del piso 2 y el cuarto de aseo ubicado en el piso 5”, hasta que se finalicen las adecuaciones pendientes de los conductores eléctricos expuestos. Estas zonas permanecerán “con advertencias visibles”, detalló la SIC.

Los restaurantes de Chía y Bogotá estuvieron cerrados entre el 22 y el 24 de octubre. FOTO: Andrés Carne de Res

Investigaciones en curso y solicitud a la seguridad

La Superintendencia aclaró que, aunque el tema eléctrico está subsanado, los ajustes relacionados con el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible aún se encuentran dentro del plazo de diez días, calendario otorgado para su acatamiento. Asimismo, enfatizó que “las investigaciones administrativas por presuntas infracciones a los reglamentos técnicos continúan en curso, conforme a los procedimientos legales establecidos”. Al concluir, la entidad hizo una solicitud contundente al gremio: la SIC “reitera su compromiso con la protección de los derechos de las y los consumidores, la prevención de riesgos técnicos y la seguridad de los establecimientos abiertos al público”.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo inspeccionando la cocina de uno de los restaurantes de Andrés Carne de Res. FOTO: Ministerio del Trabajo

Además, instó a todos los comercios con alta afluencia a “verifiquen y mantengan la conformidad de sus instalaciones con los reglamentos técnicos vigentes, en aras de fortalecer la confianza ciudadana, la cultura del cumplimiento normativo y la seguridad colectiva”.

Andrés Carne de Res se pronunció ante la reapertura total y parcial