Multan a Scotiabank Colpatria por filtración de datos que afectó a más de 700.000 clientes en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $700 millones a Scotiabank Colpatria, tras confirmar que un exempleado filtró información confidencial de 712.371 clientes y la vendió a un ‘call center’.
El caso fue descubierto gracias a una investigación de Incocrédito, la Asociación para la Investigación, Información y Control de los Sistemas de Tarjetas de Débito y Crédito, que alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de datos de los usuarios.
