Superindustria multa a cinco clubes de fútbol y a la Dimayor por restringir traspaso de jugadores: estos son los sancionados

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a $8.000 millones a cinco clubes de fútbol profesional colombiano y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), tras comprobar la existencia de un esquema anticompetitivo que restringió la libre movilidad de los jugadores en el fútbol masculino.
Las entidades sancionadas son Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado F.C. S.A. y Atlético F.C. S.A., además de la Dimayor como gremio organizador de los torneos profesionales.
Según la SIC, las pruebas evidenciaron la creación de un sistema informal de intercambio de información entre clubes, a través del cual se compartían datos laborales y disciplinarios de futbolistas, desincentivando así su contratación por parte de otros equipos.