La SIC frenó la fabricación y venta de Hidralyte por su parecido con Electrolit

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, ordenó una serie de medidas cautelares contra Quala S.A. dentro del proceso por presunta competencia desleal promovido por Pisa Farmacéutica de Colombia S.A., fabricante de Electrolit.
Mediante el Auto 74750 del 8 de julio de 2026, la autoridad aceptó la caución presentada por Pisa y decretó el cumplimiento de las medidas cautelares previamente anunciadas en el Auto 19487 del pasado 25 de febrero.