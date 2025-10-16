x

Sicarios de periodista en Envigado pagarán 17 años y medio de cárcel

Los implicados llegaron a preacuerdo con la Fiscalía, luego de aceptar su responsabilidad y entregar información para dar con los autores intelectuales.

  Se espera que por el crimen de la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y de su hermana María Norelia, de 75, los procesados reciban una condena de 17 años y seis meses de prisión. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
    Se espera que por el crimen de la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y de su hermana María Norelia, de 75, los procesados reciban una condena de 17 años y seis meses de prisión. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
  • Se esperaba que por el crimen de la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y de su hermana María Norelia, de 75, los procesados reciban una condena de 17 años y seis meses de prisión. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
    Se esperaba que por el crimen de la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y de su hermana María Norelia, de 75, los procesados reciban una condena de 17 años y seis meses de prisión. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 minutos
bookmark

Luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, los tres sicarios involucrados en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel.

En contexto: Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen

Según confirmó la Fiscalía este miércoles, la condena se produjo luego de que los tres implicados aceptaran los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.

El ente acusador añadió que los involucrados aparecen identificados como Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello.

Lea también: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado

Cabre recordar que el crimen de la comunicadora y docente Correa Ramírez, y su hermana María Norelia Correa, se perpetró hacia el mediodía del pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado.

Mientras conversaban en una mesa, las víctimas fueron abordadas por dos hombres, quienes desenfundaron sus armas de fuego para atacarlas.

Siga leyendo: Por una herencia de $3.000 millones habrían matado a periodista y su hermana en Envigado

Mientras el primero falló en su intento por culpa de problemas en su arma, el segundo apareció en escena y atacó a las tres mujeres.

Con base en videos de cámaras de seguridad, las autoridades emprendieron un operativo y lograron localizar a uno de los implicados en Cali y otro en el departamento de Tolima, en el municipio de Prado.

En aquel entonces, las autoridades determinaron que los implicados habrían recibido un pago de $30 millones para perpetrar el crimen y que habrían llegado a Medellín días antes del mismo para planearlo.

A través del análisis de más de 298 horas de videos de cámaras de seguridad, la Policía estableció que los implicados abandonaron la escena de crimen en motos, luego tomaron un taxi hacia la terminal de transportes del Sur y de allí compraron tiquetes de bus hacia el sur del país.

Según ha trascendido, una de las principales hipótesis del crinen apuntaría a que el mismo se habría perpetrado por una herencia de $3.000 millones, que incluiría un apartamento y locales comerciales.

