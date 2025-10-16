Sicarios de periodista en Envigado pagarán 17 años y medio de cárcel

Luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, los tres sicarios involucrados en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel.
Según confirmó la Fiscalía este miércoles, la condena se produjo luego de que los tres implicados aceptaran los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.