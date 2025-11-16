Siembran nubes para hacer llover y combatir sequía en Irán

Las autoridades iraníes iniciaron este fin de semana operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron los medios estatales.

Le puede interesar: Más de 50.000 personas salieron a las calles en Brasil para presionar a negociadores en la COP30

“Hoy se llevó a cabo un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía por primera vez en el año hidrológico”, que comienza en septiembre, indicó la agencia de noticias oficial Irna el sábado por la noche.

Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, ha menguado considerablemente debido a la sequía.

Según Irna, se llevarán a cabo otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito.

Irán, un país en gran parte árido, lleva años sufriendo sequías crónicas y olas de calor que se prevé empeoren con el cambio climático.