Siete recomendaciones para aprovechar la prima de diciembre y fortalecer sus finanzas

Cada fin de año, millones de trabajadores reciben la segunda prima de servicios, una prestación contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo que corresponde a un mes de salario por cada año laborado, pagado en dos cuotas: una en junio y otra dentro de los primeros 20 días de diciembre. Aunque muchos lo ven como un dinero extra, los especialistas recuerdan que su buen uso puede tener un impacto determinante en las finanzas personales. Conozca: ¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos En ese sentido, Protección hizo un llamado a los colombianos para que este ingreso no se convierta en un gasto impulsivo, sino en una oportunidad para construir tranquilidad financiera y avanzar en metas de largo plazo.

La compañía recomienda planear el uso de la prima de diciembre para evitar gastos impulsivos y avanzar en metas económicas de largo plazo. FOTO: KOA

La compañía recordó que, según cifras del Banco Mundial, aunque el 94% de las personas asegura planear su presupuesto, solo el 23% recuerda cuánto gastó la semana anterior, lo que evidencia una brecha entre la intención y el hábito financiero. Lea aquí: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio En este contexto, la entidad enfatizó que la prima —que corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado y debe pagarse antes del 20 de diciembre— puede ser el punto de partida para tomar control del presente y proyectar un futuro más estable. “Cada ingreso que recibimos es una oportunidad para fortalecer hábitos que trascienden el corto plazo”, señaló Ángela Maya, líder del Negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

Según Protección, destinar la prima a ahorro, inversión o reducción de deudas puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera del próximo año. FOTO: Freepik.

Protección destacó que hablar de adultez implica también hablar de bienestar financiero. Aprovechar el interés compuesto, explorar alternativas de inversión y evitar decisiones impulsivas son claves para organizar las finanzas y proteger el patrimonio familiar.

¿Cómo aprovechar la prima de diciembre?