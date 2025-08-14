Significado de la M que tienen los gatos pardos en la frente

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El exalcalde de Medellín está dedicado a irrumpir en sitios inesperados para llamar la atención. Está afanado porque necesita ganar la contienda dentro del Pacto Histórico para ser su candidato. ¿Servirá?
Aprovechando el descenso de los ríos en el tiempo seco, entre junio y agosto llegan a las orillas los mazamorreros, un oficio que marcó la ruta de la Colonización antioqueña.
Desde el mismo presidente Petro, quien califica a sus contradictores como golpistas, paramilitares y nazis, hasta nuevos candidatos que quieren imitar a hombres como Trump.
Algunas han recibido intimidaciones por temas sexuales o por no revelar infidelidades. Autoridades reiteran su llamado a denunciar.
Durante un consejo de ministros, el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, advirtió sobre posibles actos de corrupción en el Gobierno Petro.
id