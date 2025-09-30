“Siguen ilusionados con una relación que ya no existe”: Karina García terminó con Altafulla

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El Dane reportó que en agosto de 2025 la tasa de desempleo de Colombia fue 8,6%, la más baja registrada. Pero detrás hay brecha de género, desaliento para conseguir trabajo y puestos de trabajo de baja calidad.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adelanta un proceso de ajuste normativo para alinear los reportes de recursos y reservas con estándares internacionales, sin generar nuevos costos para las compañías.
La plataforma de servicios financieros digitales ha hecho la diligencia en territorio norteamericano para dar un paso importante en su internacionalización.
id