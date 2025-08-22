Silvestre Dangond vuelve a abrir su casa, esta vez para sus fanáticos en Barranquilla

Antes de comenzar su esperada gira de conciertos El Último Baile Tour: Colombia, Silvestre Dangond abrió en Barranquilla la casa Las Locuras de Silvestre, un espacio único rinde homenaje a su trayectoria, al legado y la esencia que lo han convertido en uno de los artistas más importantes del vallenato contemporáneo.

Le puede interesar: ¿Es El último baile la gira más exitosa del vallenato?

Conscientes de la fuerza y el gran movimiento silvestrista que palpita en Barranquilla, tanto propios como turistas tendrán el privilegio de vivir de cerca una experiencia única, recorriendo cada una de las zonas de la Casa. Por ello, el lugar elegido como escenario es el emblemático Malecón del Río, un punto que simboliza la identidad, la alegría y el espíritu caribeño que tanto conecta con la esencia de Silvestre Dangond.

En la casa Las Locuras de Silvestre, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios que reúnen su historia y su música, hay salas temáticas, espacios interactivos y objetos personales del artista. Cada rincón está diseñado para que los visitantes se sientan parte de la historia del icónico artista, vivan momentos memorables y se conecten con la grandeza de su música.