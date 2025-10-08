De rojo silvestrista se vistió el Empire State en Nueva York con Silvestre Dangond

Tras su concierto en Medellín, Silvestre Dangond viajó a Nueva York para presenciar un homenaje al vallenato y a ese movimiento cultural que ha generado su música desde hace más de dos décadas: el silvestrismo. Puede leer: Silvestre Dangond cantó su último baile con Juancho en Medellín: sillas arriba, energía desbordante y mucho vallenato El icónico Empire State Building iluminó su torre mundialmente famosa con un vibrante color rojo en honor al Silvestrismo y al vallenato que el tres veces ganador del Latin Grammy ha llevado a los escenarios del mundo. “La iluminación se enmarca dentro de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, celebrando el orgullo, la identidad y el legado de la comunidad latina en todo el mundo”, explicaron los organizadores y justo, hace varios días, Maluma también iluminó este espacio con la bandera colombiana.

Así fue la ceremonia del Empire State con Silvestre Dangond

Silvestre Dangond comenzó la ceremonia con un encuentro con fanáticos en este icónico lugar y después realizó un recorrido por el Observatory Experience del edificio y estuvo en los observatorios de los pisos 86 y 102 apreciando la vista panorámica que desde allí se tiene de Nueva York. “Me siento honrado y feliz de ver reflejado el rojo silvestrista en una ciudad tan importante como Nueva York” dijo Silvestre Dangond. “Lo que significa esta ciudad para el mundo y para su gente es inmenso. Estoy orgulloso de llevar mi bandera por todo el mundo y profundamente agradecido por este reconocimiento — no solo al género vallenato, sino a mi país, Colombia, y a todos los latinos alrededor del mundo”, recalcó.

Silvestre Dangond comenzó la jornada recorriendo los observatorios en los pisos 86 y 102 de este icónico edificio y apreciando desde allí la vista de Nueva York. FOTO: Getty

Así continúa la gira de Silvestre y Juancho, El último baile