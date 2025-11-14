x

Simon Leviev, el del famoso documental de Netflix “El estafador de Tinder”, salió de prisión

Leviev fue detenido en el aeropuerto de Batumi, Georgia, y permaneció en la cárcel por dos meses.

  • Simón Leviev es el nombre con el que se hizo famoso Shimon Hayut, un estafador israelí conocido mundialmente por el documental de Netflix The Tinder Swindler (El estafador de Tinder). FOTO: Netflix
Agencia AFP
hace 59 minutos
bookmark

El israelí Simon Leviev, acusado de estafa en las aplicaciones de encuentros –y que motivó el exitoso documental de Netflix “El estafador de Tinder”– fue liberado en Georgia después de dos meses de detención, indicó su abogada.

El hombre de 34 años, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, es acusado de fraudes financieros, y especialmente de seducir a mujeres en internet para sacarles dinero.

Simon Leviev había sido detenido en septiembre en el aeropuerto de Batoumi, ciudad balnearia georgiana situada en los bordes del mar Negro, a petición de Interpol tras una demanda de Alemania.

En contexto: El “estafador de Tinder”, del famoso documental de Netflix, fue capturado: el hombre era buscado a nivel internacional

Detenido en una cárcel de Kutaisi (oeste), fue liberado “sin condiciones” luego de que Alemania abandonó su demanda de extradición, indicó a los periodistas su abogada Mariam Koublachvili.

El caso fue definitivamente cerrado”, declaró.

Señaló que los procuradores alemanes abrieron una investigación contra Simon Leviev tras una queja interpuesta por una mujer en Berlín que afirmaba haber sido estafada por 50.000 euros tras encontrarlo en la aplicación Tinder.

Entre 2017 y 2019, Simon Leviev se habría hecho pasar por un rico heredero en Tinder y habría convencido a distintas mujeres que le prestaran importantes sumas de dinero que luego no pagaba.

El comportamiento de Simon Leviev fue objeto de varias investigaciones periodísticas.

El estafador de de Tinder”, documental de Netflix que cuenta la historia de varias de sus víctimas, tuvo un éxito planetario cuando salió en 2022.

Puede leer: ¿Le gusta el romance navideño? Estas son las películas que Netflix estrena para esta temporada de Navidad

Según la prensa, Simon Leviev habría estafado por unos 10 millones de dólares a sus víctimas en varios países.

Leviev negó las acusaciones en 2022, al afirmar a la cadena estadounidense CNN que solo utilizó Tinder para “encontrar chicas”.

