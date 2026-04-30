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Reversazo de la JEP: aclara que Simón Trinidad no está acreditado como víctima

Explicó la entidad que el nombre se anexó a un archivo de Excel que no correspondía al listado definitivo de personas acreditadas.

  • Simón Trinidad. Foto: AFP
    Simón Trinidad. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 39 minutos
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Tras la polémica de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) corrigió la inclusión de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, en un listado de víctimas del macrocaso 06, que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica.

Según explicó la entidad, por “una equivocación humana” se anexó un archivo de Excel —identificado como Anexo I— que no correspondía al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas ni como intervinientes especiales.

“El archivo fue anexado por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio por parte de la JEP. Por tanto, no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”, afirmó la JEP.

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