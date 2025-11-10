Expertos del mundo se reúnen en Medellín para hablar de músicas populares urbanas

Esta semana el ITM presenta el Primer Simposio Internacional en Músicas Populares Urbanas, un evento que quiere posicionar a Medellín como centro para la reflexión académica y creativa sobre los sonidos que han definido a la juventud global desde mediados del siglo XX.

El evento, que se desarrollará entre el miércoles 12 y el jueves 14, en las sedes que la institución tiene en Floresta y Prado, estará abierto al público. La programación incluye charlas con expertos de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Venezuela y por supuesto Colombia.

“¿Qué son las Músicas Populares Urbanas? Más que un género, estas han constituido la banda sonora de nuestras ciudades por más de un siglo. Este Simposio explorará este término amplio que abarca todos los géneros modernos que nacen y evolucionan en las grandes urbes, reflejando identidades cosmopolitas asimiladas localmente”, dice el comunicado compartido por el ITM.

Las conversaciones recorrerán el desarrollo de la industria musical, cómo avanza, qué tanto ha cambiado con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, como funciona este modelo de negocio.