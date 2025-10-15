¿Sin trabajo? Explore estas más de 9.000 vacantes disponibles en mercadeo y publicidad

En los últimos años, el sector del mercadeo y la publicidad se ha ido ubicando como uno de los que más impulsa el empleo en Colombia. Actualmente, hay más de 9.000 vacantes activas para diferentes perfiles, tanto profesionales como técnicos, en áreas relacionadas con marketing digital, comunicación, diseño, ventas y posicionamiento de marca.
Según la plataforma de Magneto Empleos, más de 3.100 vacantes requieren contratación inmediata, pues cada vez más empresas buscan fortalecer sus estrategias de comunicación y presencia digital en un entorno cada vez más competitivo.
Y es que informes del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, los egresados de programas de mercadeo, comunicación y publicidad presentan una tasa de vinculación laboral superior al 80% durante el primer año de graduación, una de las más altas entre las áreas de las ciencias sociales.
Le puede interesar: Ventas impulsa el empleo en Colombia con más de 70.000 vacantes; así puede aplicar