¿Sin trabajo? Explore estas más de 9.000 vacantes disponibles en mercadeo y publicidad

En los últimos años, el sector del mercadeo y la publicidad se ha ido ubicando como uno de los que más impulsa el empleo en Colombia. Actualmente, hay más de 9.000 vacantes activas para diferentes perfiles, tanto profesionales como técnicos, en áreas relacionadas con marketing digital, comunicación, diseño, ventas y posicionamiento de marca. Según la plataforma de Magneto Empleos, más de 3.100 vacantes requieren contratación inmediata, pues cada vez más empresas buscan fortalecer sus estrategias de comunicación y presencia digital en un entorno cada vez más competitivo. Y es que informes del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, los egresados de programas de mercadeo, comunicación y publicidad presentan una tasa de vinculación laboral superior al 80% durante el primer año de graduación, una de las más altas entre las áreas de las ciencias sociales. Le puede interesar: Ventas impulsa el empleo en Colombia con más de 70.000 vacantes; así puede aplicar

Modalidades de trabajo flexibles: remoto, híbrido y presencial

Aunque la mayoría de los puestos son presenciales, alrededor de 250 ofertas están disponibles en modalidad híbrida o remota, una opción que ha ganado terreno en los últimos años gracias a la digitalización del trabajo y la expansión de herramientas colaborativas. Estas alternativas permiten a los profesionales combinar la productividad con el bienestar personal, un aspecto especialmente valorado por las nuevas generaciones de trabajadores que buscan equilibrio entre la vida laboral y personal. Lea más: Socoda busca nuevos talentos: hay 20 ofertas de empleo en producción, logística y ventas

Tipos de contrato y sectores más activos

Dentro de las ofertas disponibles, el contrato por obra o labor sigue siendo el más común, seguido por los contratos a término fijo y a término indefinido. Esta diversidad de opciones refleja que el sector se adapta tanto a proyectos puntuales como a estrategias de largo plazo. Las empresas que más están contratando pertenecen a los sectores de agencias de publicidad, comercio electrónico, consumo masivo, tecnología y servicios empresariales. También hay un incremento notable en la demanda de profesionales para startups y compañías enfocadas en marketing de contenidos y redes sociales.

Perfiles más buscados en mercadeo y publicidad

Las organizaciones buscan profesionales con habilidades tanto creativas como analíticas. Entre los perfiles más solicitados se destacan: - Community managers y gestores de redes sociales. - Diseñadores gráficos y publicitarios. - Especialistas en marketing digital y posicionamiento SEO. - Analistas de datos y de mercado. - Copywriters y creadores de contenido. - Coordinadores y directores de mercadeo. El dominio de herramientas como Google Analytics, Meta Business Suite, Canva, HubSpot, WordPress y plataformas CRM se considera un valor agregado en la mayoría de las vacantes. Además, las empresas valoran el conocimiento en estrategias de inbound marketing, publicidad programática y comercio electrónico. Conozca también: ¿Busca empleo en mercadeo o ventas? Mercadeo Efectivo tiene oportunidades laborales en Colombia

Un sector en expansión constante

El auge de las redes sociales, la transformación digital y la necesidad de las marcas de conectar con sus audiencias han convertido al mercadeo en uno de los motores más fuertes del empleo en Colombia. De hecho, estudios recientes señalan que el marketing digital es una de las áreas con mayor crecimiento proyectado para los próximos cinco años, junto con tecnología y atención al cliente.

Ofertas laborales más destacadas en Mercadeo y publicidad

Coordinador de Producción Mercadeo - Cali

Salario: 3.500.000. Responsabilidades: - Gestionar y garantizar la producción de los recursos y sus formatos para las campañas de las marcas de la compañía, mediante una planeación detallada con el objetivo de cumplir los cronogramas y requerimientos del área de producción, asegurando calidad, oportunidad y eficiencia en cada entrega. Requisitos: -Profesional en Ingeniería Industrial o Producción Audiovisual. -Deseable contar con estudios de postgrado relacionados con gestión, mercadeo o producción. - Contar con inglés intermedio (nivel B2). Experiencia de mínimo 3 a 5 años en cargos similares. -Sectores preferibles: textil/confección, comercial/servicios, manufactura, cine o televisión. -Experiencia específica en procesos de planeación y coordinación, bajo el enfoque de un perfil ingeniería. Aplique aquí.

Coordinador Digital - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Desarrollar y ejecutar estrategias de contenido digital para plataformas web y redes sociales. - Coordinar con equipos de producción diseño marketing y programación para asegurar la integración de contenidos digitales con la parrilla televisiva. - Supervisar la producción y publicación de contenido multimedia (videos gráficos textos etc.). - Analizar métricas de rendimiento digital y ajustar estrategias según resultados. - Mantenerse actualizado con tendencias digitales herramientas y formatos emergentes. - Garantizar la calidad coherencia y oportunidad del contenido en todas las plataformas. Requerimientos: - Título profesional en Comunicación social, periodismo o afines - Experiencia mínima de tres años en gestión de contenido digital o roles similares. - Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de métricas digitales. - Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Postúlese en este enlace.

Mercaderista/Charcutería - Medellín

Salario: 1.450.000 a 2.000.000. Funciones principales: - Gestionar 10 puntos de venta en el área de retail. - Organizar el canal Horeca en la ciudad. - Impulso y posicionamiento de productos (quesos, jamones y mariscos). Requisitos: - Experiencia mínima de 2 años en mercadeo y retail, de ser posible en el área de charcutería. - Excelente presentación personal. - Conocimiento y experiencia en merca impulso. - Residencia en Medellín. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo aplicar a las ofertas en Magneto Empleos?