Sindicato de Cancillería envió dura carta a Petro en rechazo a sus señalamientos sobre embajadores que “se criaron en la diplomacia feudal”

El Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (SEMREX) le envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que protestó frente a sus polémicas declaraciones por tildar como “diplomacia feudal” la labor de algunos embajadores. Las declaraciones de Petro se produjeron durante un Consejo de Ministros en el que, al referirse a la política exterior, dijo: “Aquí hay una Cancillería que le da pena relacionarse con China y sabotea las relaciones. Esa gente tiene que irse, yo quiero relaciones con todos los pueblos del mundo, no solo con uno”. Y luego el presidente agregó: “Todos los embajadores, a los que yo llamo blancos, porque se criaron en la diplomacia feudal, se van”. El presidente dijo también: “Tumben los que nos tumben en las cortes se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia”.

El pronunciamiento del sindicato señaló que busca defender la dignidad y el trabajo de los funcionarios de carrera diplomática, consular y administrativa que conforman la Cancillería. El grupo recordó que la mayoría de los diplomáticos ingresan mediante concursos de méritos y consideran que estas palabras deslegitiman el esfuerzo de los funcionarios de carrera que han profesionalizado la diplomacia. “No comprendemos las razones para realizar señalamientos de ‘diplomacia feudal’, cuando el ingreso a la carrera se da mediante concurso público de méritos”, señala la carta, que además recalca que los funcionarios de carrera no tienen filiación política y que su trabajo se sustenta en la formación profesional y la experiencia.

“Resultan preocupantes y desconsiderados los señalamientos”