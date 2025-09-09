Sindicato lleva a Ecopetrol a la Fiscalía por presunta violación de derechos, ¿qué responde la petrolera?

La Unión Sindical Obrera (USO) volvió a encender las alarmas contra Ecopetrol y su filial Cenit. La Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de los derechos de reunión y asociación, lo que abre un nuevo capítulo de tensión entre el sindicato y la petrolera estatal.
La acción judicial, presentada por la SUO —filial de la Unión Sindical Obrera (USO)—, se fundamenta en el artículo 200 del Código Penal colombiano, que sanciona las vulneraciones a estos derechos.
Según el sindicato, en la documentación entregada a la Fiscalía se señalan prácticas como jornadas ilegales, proyectos de reducción de personal y una sobrecarga laboral derivada de la aplicación del programa de Operaciones Sostenibles (OPES), que —aseguran— ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental en algunas plantas de Cenit, filial encargada del transporte logístico de hidrocarburos.
“El caso ya está en manos de la Fiscalía 430, seccional Bogotá, que deberá investigar las razones detrás del retiro unilateral e inconsulto del pliego de peticiones aprobado por la Asamblea de la Subdirectiva en 2023, lo que desconoce la voluntad de más de 1.500 trabajadores afiliados”, afirmó William Silgado, presidente de la SUO.
Y advirtió que Cenit, filial de Ecopetrol, “ha incumplido su obligación de conformar la mesa de negociación colectiva, desconociendo lo que ordenan la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios de la OIT”.
