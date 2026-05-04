Sindicato denuncia plan para descapitalizar a Ecopetrol ante Wall Street

La estabilidad de la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, atraviesa un momento crítico en los mercados internacionales.
La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) ha decidido llevar sus preocupaciones más allá de las fronteras nacionales, radicando una denuncia formal ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange (NYSE).
Esta acción busca que los organismos reguladores de Estados Unidos intervengan ante lo que el sindicato califica como un “desmembramiento sistemático de la compañía” bajo la gestión del actual Gobierno Nacional.
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