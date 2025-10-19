La SIP exige al presidente Petro cesar la estigmatización a periodistas y abstenerse de imponer restricciones a los medios

En el marco de su 81ª Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución en la que exhorta al presidente Gustavo Petro a poner fin a la creciente estigmatización de periodistas y medios de comunicación críticos de su administración. La organización advirtió que esta práctica constituye una forma de apología de la violencia y amenaza directamente la libertad de prensa en Colombia.
La semana pasada causó controversia que a través de una misiva rotulada como “información reservada”, la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Gobierno Nacional realizó un controvertido requerimiento a medios de comunicación frente a sus contenidos periodísticos y noticiosos. En la carta, enviada a diferentes medios como la emisora W Radio, la entidad –encargada de regular los mercados de comunicaciones–, pidió información relacionada con las políticas internas, directrices o prácticas para garantizar que sus contenidos “cumplan de manera simultánea” con los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad.
Tras múltiples voces que alertaron sobre una posible censura y denunciaron una injerencia estatal en asuntos periodísticos, la CRC aclaró que no existe un proceso sancionatorio en marcha y que la participación de los medios es voluntaria, y posteriormente anunció que decidió dejar sin efecto la solicitud de información remitida a los medios.
Con este panorama, sin embargo, es que ahora la SIP expresó preocupación por el uso reiterado de calificativos deslegitimadores por parte del presidente Petro, tanto en alocuciones públicas como en intervenciones oficiales y publicaciones en su cuenta de X. Según la resolución, Petro ha acusado a periodistas de ser opositores, los ha responsabilizado de conductas delictivas y de los problemas estructurales del país. Además, indicó que estos mensajes se amplifican desde el Gobierno Nacional y por parte de dirigentes del partido de gobierno, extendiéndose a las redes sociales y alimentando ataques al ejercicio periodístico.