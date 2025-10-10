Fuerte sismo de magnitud 7.8 se registró con epicentro en el mar entre Suramérica y la Antártida

Un fuerte terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter se registró en la tarde de este viernes 10 de octubre en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile.
El terremoto ocurrió a las 17H29 de Chile (20H29 GMT) y tuvo una magnitud de 7.8. Según las autoridades, el sismo no provocó daños o perdidas humanas en las zonas urbanas cercanas al epicentro. Además, se registró a 10 km de profundidad.