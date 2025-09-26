Seguidilla de sismos en Santander: en menos de 12 horas se registraron al menos 10 temblores

El sismo fue percibido en el municipio de Los Santos, cerca a los límites con Zapatoca, Girón y Piedecuesta. Asimismo, el SGC informó que el movimiento telúrico también fue percibido en departamentos como Antioquia, Boyacá, Norte De Santander, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Casanare, Magdalena y Tolima.

Según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, los sismos se presentaron en la noche de este jueves 25 de septiembre y la madrugada del viernes 26. El primer temblor fuerte ocurrió a las 7:21 p.m., con magnitud de 4.8 y profundidad intermedia, que se sintió en varias poblaciones de la región.

S antander vivió una intensa jornada sísmica en un lapso de casi 11 horas. El Servicio Geológico Colombiano reportó por lo menos diez movimientos telúricos con epicentro en municipios como Los Santos, Zapatoca y Piedecuesta, en el denominado “nido sísmico” del país.

Posteriormente, se registraron al menos siete réplicas o eventos adicionales con magnitudes entre 2.2 y 3.3, ocurridos entre las 7:48 p.m. y las 11:51 p.m.

Entre los más destacados están el sismo de magnitud 3,1 con epicentro en Zapatoca a las 10:07 p.m., y otro de magnitud 3.3 en Los Santos a las 11:36 p.m. La actividad continuó entrada la madrugada del viernes. A las 12:45 a.m. se presentó un sismo con magnitud 2.4.

En los eventos sísmicos más recientes, a las 3:49 a.m. se reportó un sismo de magnitud 2 en Zapatoca, y a las 5:53 a.m. uno más de magnitud 2.6 en Piedecuesta, con una profundidad cercana a los 300 km, según informó la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país.

Cabe destacar que Santander es conocida por ser una de las regiones con mayor actividad sísmica en el mundo, ya que se encuentran en una zona geológicamente activa, producto de la interacción de fragmentos de antiguas placas tectónicas.

En particular en el municipio de Los Santos, con aproximadamente 13.000 habitantes, que está ubicado en el Cañón del Chicamocha, un área con una alta frecuencia de movimientos telúricos.