Seguidilla de sismos en Santander: en menos de 12 horas se registraron al menos 10 temblores

Santander vivió una intensa jornada sísmica en un lapso de casi 11 horas. El Servicio Geológico Colombiano reportó por lo menos diez movimientos telúricos con epicentro en municipios como Los Santos, Zapatoca y Piedecuesta, en el denominado “nido sísmico” del país.
Según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, los sismos se presentaron en la noche de este jueves 25 de septiembre y la madrugada del viernes 26. El primer temblor fuerte ocurrió a las 7:21 p.m., con magnitud de 4.8 y profundidad intermedia, que se sintió en varias poblaciones de la región.
El sismo fue percibido en el municipio de Los Santos, cerca a los límites con Zapatoca, Girón y Piedecuesta. Asimismo, el SGC informó que el movimiento telúrico también fue percibido en departamentos como Antioquia, Boyacá, Norte De Santander, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Casanare, Magdalena y Tolima.