El sistema educativo de Medellín mejoró, según evaluación del Ministerio

Medellín dio un salto significativo en su calificación de calidad educativa según los resultados más recientes del Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Educación: pasó de 3,29 en 2023 a 4,86 en 2025, una mejora de 1,57 puntos que la posiciona entre las entidades territoriales certificadas con mejor desempeño del país.

Vale aclarar que esta evaluación no mide el aprendizaje de los estudiantes sino la capacidad de las secretarías de educación para ejercer funciones de control, seguimiento y garantía del servicio educativo. Es decir, evalúa la gestión institucional del sistema, no lo que ocurre dentro del aula.

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Desde la administración distrital, el resultado se interpreta como una señal de fortalecimiento en procesos internos de planeación, organización administrativa y monitoreo a las instituciones educativas oficiales. Entre las estrategias que, según la administración, habrían contribuido al avance están el acompañamiento a colegios, la implementación de modelos educativos flexibles como EduCasa, la consolidación de sistemas de información para el seguimiento de estudiantes y docentes, y la reducción de la deserción escolar, que ha mostrado una tendencia a la baja tras los efectos de la pandemia.

“Este resultado refleja una mejora significativa en la planeación, la organización de los procesos y el seguimiento a las instituciones educativas. Hoy no solo hacemos inspección y vigilancia, también fortalecemos la asesoría y el acompañamiento técnico a todos los planes de mejoramiento de las instituciones” afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco.