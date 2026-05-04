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El sistema educativo de Medellín mejoró, según evaluación del Ministerio

La ciudad elevó su calificación en la evaluación del Ministerio de Educación Nacional, pasando de 3,29 a 4,86. El resultado la ubica entre las mejores del país en gestión educativa, aunque el desafío es que ese avance se refleje en el aprendizaje real de los estudiantes.

  • Medellín aumentó su puntaje de 3,29 a 4,86 en la evaluación del Ministerio de Educación Nacional, un indicador de mejora en la gestión del sistema educativo. FOTO: Cortesía
    Medellín aumentó su puntaje de 3,29 a 4,86 en la evaluación del Ministerio de Educación Nacional, un indicador de mejora en la gestión del sistema educativo. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 13 minutos
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Medellín dio un salto significativo en su calificación de calidad educativa según los resultados más recientes del Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Educación: pasó de 3,29 en 2023 a 4,86 en 2025, una mejora de 1,57 puntos que la posiciona entre las entidades territoriales certificadas con mejor desempeño del país.

Vale aclarar que esta evaluación no mide el aprendizaje de los estudiantes sino la capacidad de las secretarías de educación para ejercer funciones de control, seguimiento y garantía del servicio educativo. Es decir, evalúa la gestión institucional del sistema, no lo que ocurre dentro del aula.

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Desde la administración distrital, el resultado se interpreta como una señal de fortalecimiento en procesos internos de planeación, organización administrativa y monitoreo a las instituciones educativas oficiales. Entre las estrategias que, según la administración, habrían contribuido al avance están el acompañamiento a colegios, la implementación de modelos educativos flexibles como EduCasa, la consolidación de sistemas de información para el seguimiento de estudiantes y docentes, y la reducción de la deserción escolar, que ha mostrado una tendencia a la baja tras los efectos de la pandemia.

“Este resultado refleja una mejora significativa en la planeación, la organización de los procesos y el seguimiento a las instituciones educativas. Hoy no solo hacemos inspección y vigilancia, también fortalecemos la asesoría y el acompañamiento técnico a todos los planes de mejoramiento de las instituciones” afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco.

Un logro en el camino

El informe de la Fundación Empresarios por la Educación, publicado en 2024, señaló desafíos estructurales que siguen vigentes, especialmente en lo relacionado con la calidad del aprendizaje en el aula.

Las brechas entre instituciones educativas persisten, tanto por ubicación geográfica como por condiciones socioeconómicas. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales, y entre comunas, siguen marcando el acceso y la calidad del servicio. Aunque la deserción ha disminuido, sigue siendo un fenómeno presente en contextos de vulnerabilidad, donde la pobreza, el trabajo infantil y la violencia inciden directamente en la continuidad educativa.

Estos resultados indican que la Secretaría ha mejorado su gestión institucional, aunque la pregunta de si eso se traduce en mejor aprendizaje para los estudiantes sigue abierta. El reto para Medellín será sostener y profundizar las estrategias que produjeron este avance, y orientarlas hacia donde más importa: los resultados reales de aprendizaje, la reducción de brechas y condiciones más equitativas en toda la ciudad.

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