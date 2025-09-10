En 6 años, sistema de salud de maestros gastó 184 % más de lo que le ingresó: informe

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud publicó un informe sobre la gestión de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) entre 2019 y 2025. Las conclusiones son alarmantes. Según el documento, en 2024 esa entidad llegó a un déficit de $2,1 billones.
Vale recordar que el Fomag es la entidad —adscrita al Ministerio de Educación— que administra y paga las prestaciones sociales (salud, pensión y riesgos laborales) de los profesores.
Ese déficit, dice la organización, fue histórico, pues equivale al 184 % más de lo que ese fondo tuvo de ingresos en ese año. Y, además, alertó que para este 2025 se proyecta un déficit de $568.000 millones sobre la apropiación inicial, incluso sin tener en cuenta los ajustes por inflación ni por el incremento del costo médico.