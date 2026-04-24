Medellín quiere ser ‘ciudad esponja’ con megatanque subterráneo y parques inundables para evitar tragedias por lluvias

Siguiendo el ejemplo de países como Japón, Tailandia, España y México, Medellín quiere convertirse en una “ciudad esponja” y ya comenzó a construir un novedoso sistema de captación de aguas lluvias con el que se busca reducir el riesgo de inundaciones.
Como parte de la estrategia Mi Río, Mis Quebradas, la misma que incluye la intervención de cauces en quebradas y la construcción de parques inundables, la Alcaldía está excavando un gigantesco Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS) que se convertirá en el más grande del país y que está empleando tecnología de punta.
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En términos sencillos, la estructura se trata de un tanque de gran tamaño, con una capacidad de 1.200 metros cúbicos, el equivalente al volumen de dos piscinas semiolímpicas. La obra estará ubicada en Parques del Río Norte —también llamado Primavera Norte—, justo bajo la cancha de fútbol Villa Niza.
Según explica la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), el sistema no solo será el más grande en Colombia sino que se equipara a otras soluciones similares implementadas en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México, llegando a ser la tercera más grande construida en Latinoamérica, con un costo de $4.342 millones.