Funcionarios de Bienestar Familiar en Antioquia iniciaron paro, pero van a seguir atendiendo a los niños

Inició el paro en el Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) regional Antioquia, pero no a plenitud. Todo porque el personal de las áreas administrativas suspendió labores, pero la atención a la primera infancia, que también se iba a ver afectada en un comienzo, al final se continúa prestando con normalidad.
Al menos así lo anunció la directora regional encargada de la entidad, Diana Baloy, quien aseguró que hay una mesa de negociación con la que se busca llegar a unos acuerdos, pero las protestas aún continúan en firme. Sin embargo, indicó que la prioridad se ha enfocado en garantizar la atención a los menores de edad.